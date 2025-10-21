Obuka za zaštitu šuma od požara u Deliblatskoj peščari

Kada dođe do kritičnih situacija, naši dobrovoljci, njih preko 200, spremni su da pomognu i izađu u susret prilikom gašenja požara – rekao je Dejan Đurđević, sekretar DVD Pančevo.

Gradski vatrogasni savez Pančeva, u saradnji sa opštinom Kornereva u Rumuniji, učestvuje u projektu „Fireguard“, koji realizuje Javno preduzeće „Vojvodinašume“. Projekat, u vrednosti oko 1,3 miliona evra, finansira Evropska unija, a cilj je unapređenje kapaciteta za reagovanje u slučaju šumskih požara, kroz višednevnu obuku za pravilno delovanje na terenu, javlja RTV Pančevo.

Naš cilj je da prenesemo što više iskustva i znanja, da to podelimo među svim dobrovoljnim jedinicama koje bi učestvovale i koje su već učestvovale u događajima koji su se desili na području Deliblatske peščare. Posebno je značajno to što na ovaj način dovodimo do spajanja struktura Vojvodinašume i Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Kada dođe do kritičnih situacija, naši dobrovoljci, kojih na ovoj teritoriji ima preko 200, spremni su da pomognu i izađu u susret prilikom gašenja požara – rekao je povodom početka realizacije projekta Dejan Đurđević, viši vatrogasni oficir I klase, koordinator projekta ispred Vatrogasnog saveza i sekretar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pančevo.

Fokus je stavljen na zaštitu prirodnih dobara – Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u Srbiji i Nacionalnog parka Domogled u Rumuniji, koji su posebno ugroženi od požara, naročito tokom letnjih meseci.

-Pored obuke u Srbiji, po istoj metodologiji radiće se, naredne godine, obuka u Rumuniji. Imaćemo još jedan segment na proleće, kada ćemo sprovesti konkretnu pokaznu vežbu sa vatrogascima i našim zaposlenima, ovde na prostoru Deliblatske peščare. Isto to ćemo imati kod kolega u Rumuniji. Namera nam je, takođe, da predstavimo opremu koja će biti nabavljena u okviru projekta. Radi se o vatrogasnim vozilima i opremi koja se koristi za gašenje požara. Cilj nam je da pokažemo da imamo povećane kapacitete i spremnost za reagovanje u ovakvim situacijama – navela je Ivana Vasić, koordinator projekta ispred JP „Vojvodinašume“.

Očekuje se da saradnja u okviru projekta rezultuje formiranjem funkcionalnih jedinica zaštite u obe države i izrađivanjem zajedničke strategije reagovanja u slučaju požara.

(Pančevac)