U Narodnom muzeju otvorena izložba Deliblatski pesak

U Narodnom muzeju u Pančevu otvorena je izložba slika sa prošlogodišnje likovne kolonije „Deliblatski pesak“. Prikazana su dela 17 umetnika, učesnika jedne od najznačajnijih i najdugovečnijih gradskih kulturnih manifestacija, koju organizuje Kulturno-prosvetna zajednica, prenosi RTS.

Likovna kolonija „Deliblatski pesak“ osnovana je još davne 1969. godine, a ko su bili učesnici 56. po redu i kakva su dela tom prilikom nastala, mogu da vide posetioci Narodnog muzeja u Pančevu na nedavno otvorenoj izložbi. Iako je to manifestacija međunarodnog karaktera, prošle godine su učesnici bili samo iz Srbije. Mnogi već godinama posećuju i vole Peščaru.

„Upoznala sam neke nove ljude, dobre ljude, sa kojima sam i dan danas u kontaktu, a pozivaju me i na njihove kolonije ako nešto organizuju. Išli smo i u inostranstvo, u Bugarsku“, rekla nam je Jelena Badnejvac Ristić, slikarka.

Većima umetnika je, inspirisana okruženjem, slikala pejzaže, ali ima i drugih motiva, portreta, apstraktnih dela. Oni koji su bili među prvim učesnicima brinu za budućnost likovne kolonije, koja im mnogo znači.

Slikar Budo Slavković kaže da oni ljudi koji organizuju koloniju imaju „grdne muke da sastave kraj s krajem”.

“Lako je naći slikare, ali sredstva su nešto što će možda mnogo da osakati ovakve manifestacije, koje bi trebalo da i dalje znače. I znače za Grad Pančevo jako mnogo“, ističe Budo Slavković.

Za sve ove decenije u koloniji je stvaralo preko 500 umetnika iz naše zemlje i okruženja. Sakupljeno je blago od oko 1500 umetničkih dela, mada postoji problem oko njihovog adekvatnog čuvanja.

„Depo je u takvom stanju da se menja prostor, jer je objekat restitucijom vraćen vlasnicima i trenutno ne znamo još uvek koje ćemo rešenje da nađemo za te slike“, ističe Bora Vranješ, iz Kulturno-prosvetne zajednice Pančevo.

Dela sa izložbe u Narodnom muzeju prikazuju posetiocima lepotu Deliblatske peščare, ali i čitavog sveta umetnosti, koji očarava i oplemenjuje.

