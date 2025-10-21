Kada Zdravkovići spremaju ajvar, viljemovku i drugu zimnicu

Kao što je poznato, ovi jesenji danu su vreme za pripremanje zimnice, a na ovim prostorima (i šire) jedna od najomiljenijih je ajvar.

Uz to stiglo je i voće potrebno za proizvodnju rakije, pa je „vesela mašina“ rado viđen gost u mnogim domovima.

Nedavno su upravo pomenute domaće proizvode pripremali predstavnici starije i srednje generacije starčevačko-pančevačke porodice Zdravković.

Baka Kata je bila glavni majstor kod izrade mnogima omiljene zimnice, nadaleko obožavanog ajvara, a sin Mile joj je uglavnom pomagao pri mešanju.

– Veoma je važno uzeti dobru papriku, crvenu i ravnu, da bi se lakše ispekla. Dan nakon pečenja se oljušti i ostavi u cediljku da se dobro ocedi, pa se samelje i ide u šerpu. I onda se ajvar kuva otprilike oko sat, a gotov je kada nakon pokreta varjačom po dnu šerpe ostane trag. Inače, mi volimo samo čistu papriku u ajvaru, a neko stavlja i plavi patlidžan, ali naša deca to ne vole – ističe Kata.

Inače, njen špajz je pun raznih kuvanih pardajza, kečapa, džemova od šipaka, kajsija i bresaka, zatim kompota od višanja, sokova od nane i zove, a svoje mesto zauzeli su i mladi orasi i med, orahovača, gorki list, višnjevača i mnogo toga još.

Mile je, s druge strane, prekaljeni majstor kada je reč o proizvodnji odlične domaće rakije, a ovog puta je akcenat bio na završetku procesa dobijanja vrhunske viljamovke.

(Pančevac/J. Filipović)

Napravite najjaču zimnicu ikad: Recept za marinirani beli luk

Tegla pekmeza kao tegla ajvara