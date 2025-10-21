SD Pančevo 1813: Zlato za Aleksu Rakonjac u Nišu

Proteklog vikenda u Nišu je održano prvo kolo Kupa Streljačkog saveza Srbije po A programu za juniore i seniore u disciplini vazdušno oružje.

Streljačka družina „Pančevo 1813“ bila je najbrojnija ekipa na takmičenju, sa ukupno 16 nastupa i jedina koja je nastupila u sve četiri moguće ekipne konkurencije.

Najuspešniji takmičar bio je Aleksa Rakonjac, koji je ubedljivo osvojio zlatnu medalju i maksimalnih 12 bodova za plasman u finale, sa rezultatom od 633,2 kruga u disciplini vazdušna puška – seniori. Ekipa seniora zauzela je peto mesto (6 bodova), a pored Rakonjca nastupili su Dalibor Pavlović i Ognjen Dželetović.

U konkurenciji seniorki puškom, ekipa „Pančeva 1813“ zauzela je osmo mesto sa tri osvojena boda. Iva Rakonjac je bila sedma juniorka sa 4 boda (624,3 kruga), dok su nastupile i kadetkinje Ana Negovanović i Ana Petković.

U disciplini pištolj – seniori, pančevački strelci osvojili su prvo mesto ekipno i maksimalnih 12 bodova za plasman u finale. Gabriel Dautović osvojio je srebrnu medalju sa 569 krugova, koliko je imao i prvoplasirani takmičar. Velimir Ninković zauzeo je peto mesto (562 kruga, 6 bodova), dok je Marko Ninković osvojio bronzu u juniorskoj konkurenciji sa 558 krugova i četiri boda kao senior.

Andrej Jeftenić osvojio je peto mesto među juniorima (554 kruga, 6 bodova), a Jovan Kondić deveto (546 krugova, 2 boda). Nastupili su i Ognjen Bunčić (junior) i Aleksandar Zubović (senior), koji ovaj put nisu osvojili bodove.

Dautović je u Nišu učestvovao i na Memorijalu Zorana Stoiljkovića, gde je sa 553 kruga ušao u finale osmorice najboljih, ali je takmičenje završio na četvrtom mestu.

Najuspešnijim takmičarima SD „Pančevo 1813“ sledi niz međunarodnih nastupa – u Solinu, Slovačkoj, Budimpešti, Smederevu, Zagrebu, Beogradu i Osijeku, dok će Aleksa Rakonjac početkom novembra predstavljati Srbiju na Prvenstvu sveta u Kairu.

(Pančevac)