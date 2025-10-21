Sednica Skupštine opštine Opovo: Bojan Ili iz Sefkerina novi odbornik

Održana je 11. sednica Skupštine opštine Opovo na kojoj je usvojeno svih 8 tačaka dnevnog reda.

Odlukom o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine, novoizabrani odbornik je Bojan Ili iz Sefkerina. Obzirom da je na prethodnoj sednici, Magdalena Arnold Đerić podnela ostavku na mesto odbornika Skupštine opštine Opovo, mandat se dodeljuje prvom sledećem odborniku sa liste, obrazložila je sekretar Skupštine opštine Opovo – Jelena Petrović. Nakon polaganja zakletve, predsednik skupštine, Miloš Markov, čestitao je novoizabranom odborniku i poželeo uspeh u daljem radu.

Usvojena je Odluka o načinu vršenja kontrole nad izvršavanjem obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima postojećih zgrada. Izvestilac za ovu tačku dnevnog reda bio je rukovodilac Odeljenja za imovinsko-pravne, stambeno–komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Rade Cvetanović.

Doneta su Rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja.

Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje JP „Mladost“ Opovo, Rešenje o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje, prekoračenje po tekućem računu Javnom preduzeću „Mladost“ Opovo kod Banke Poštanske štedionice AD Beograd i Rešenje o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje, prekoračenje po tekućem računu Javnom preduzeću „Mladost“ Opovo kod Banke Intesa. Izvestilac za ove tri tačke dnevnog reda bio je Ivan Civrić, referent na poslovima evidencije vode, kanalizacije i ostalih komunalnih usluga.

Donet je Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo i Polugodišnjeg Izveštaja o radu direktora PU „Bambi“ Opovo za radnu 2024/2025 godinu.

(Naše Opovo)