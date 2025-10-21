Plandište: Održan festival „Krajiški biseri“

PLANDIŠTE – Zavičajno udruženje Krajišnika „Nikola Tesla“, u saradnji sa Kulturnim centrom Plandište i Opštinom Plandište, proteklog vikenda orgnizovalo je tradicionalni festival najboljih izvornih pevačkih grupa pod nazivom Festival „Krajiški biseri“. Festival se tradicionalno obeležava u Plandištu više od 20 godina.

Popularna manifestacija održla se u bioskopskoj sali Kulturnog centra Plandište. Uz prigodan program i koktel dobrodošlice ulaz je bio slobodan za sve posetioce i ljubitelje tradicionalne izvorske muzike.

Bogat kulturno umetnički program koji se organizuje okupilja udruženja građana, kulturno umetnička društva, recitatore, pesnike, sa ciljem da se promovišu kultura, tradicija, stvaralaštvo i umetničko pevanje. Manifestacija je otvorena svečanom povorkom svih izvođača, koji su prodefilovali centrom Plandišta u tradicionalnim nošnjama.

„Krajiški biseri“ su takmičarski festival koji neguje izvorne pesme i tradicionalni način pevanja Srba Krajišnika. Na ovom festivalu učestvuju najbolje pevačke grupe iz čitave Srbije i zemalja regiona. Cilj festivala je pre svega očuvanje tradicije, negovanje i prezentacija krajiškog izvornog pevanja i pranošenje jedinstvenih vokalnih oblika na mlađe naraštaje.

Kao što smo ranije najavili, jedan od najpoznatijih oblika krajiškog izvornog pevanja, popularnog naziva „ojkanje“ od 2010. godine nalazi se na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Od 2012. godine čuveno raspevavanje „ojkača“ je zvanično upisano i u Nacionalni registar za materijalno kulturno nasleđe Republike Srbije, a sam festival „Krajiški biseri“ već godinama nosi titulu najbolje i najpriznatije manifestacije koja se sa ovom tematikom organizuje na teritoriji Opštine Plandište.

Izuzetno popularna manifestacija okuplja najbolje među najboljima. Sa svojom tradicijim dugom više od dvadeset godina svakako da važi za jedan biser kulture i negovanja tradicionalnih vrednosti. Ovo je bila lepa prilika za sve posetioce da uživaju u izvornim krajiškim pesmama, muzici i narodnom folkloru.

