DECO, NE PROPUSTITE: 22. Dečiji pozorišni festival ovog vikenda u Jabuci

Tradicionalni Dečiji pozorišni festival biće organizovan dvadeset drugi put predstojećeg vikenda u jabučkom Domu kulture „Kočo Racin“.

Tom prilikom biće izvedeno šest predstava, koje će u oba dana početi tačno u podne.

Program će biti otvoren u subota, 25. oktobra, u 12 sati komadom „Tajna začaranog ostrva“, koji će izvesti domaće Pozorištance „Mali princ“.

Uslediće nastup članova beogradskog pozorištanca „Jelenica“ u prestavi pod nazivom „Princeza i Princ – žabac“.

Prvi dan zatvoriće teatar „Zvezdica“ iz Zrenjanina, koja će odglumiti „Škrtog berberina“.

Drugog dana, u nedelju, 26. oktobra, od 12 sati beogradsko Putujuće pozorište „Meri Popins“ predstaviće „Čaroliju pozorišne bajke“.

Pozorište „Zvezdarište“, takođe iz glavnog grada, odigraće komad pod nazivom „Kapetan Kuka i svet nikadodraslih“.

Zavesu na ovogodišnji festival spustiće jabučka „Glumionica“, koja će se ovog puta prikazati kako „Spajdermen kroz vreme rešava probleme“.

(Pančevac/J. Filipović)

