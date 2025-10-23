Vetropark i čista energija vetar u leđa

Iz Opštine Alibunar kažu da će dva, tri puta godišnje organizovati događaje poput ovog kako bi deci praktično pokazali sve blagodeti koje nam je priroda podarila i na koji način očuvati životnu sredinu.

“Vetropark i čista energija” je događaj koji su organizovali kompanija “Elicio” i Opština Alibunar u cilju edukacije osnovaca u vezi sa obnovljivim izvorima enegrije. Pomenuta kompanija raspisala je konkurs na temu vetroparkova u kojem su učestvovali svi učenici petih razreda sa teritorije ove opštine, prenosi RTV Pančevo.

Najbolji crteži nagrađeni su vaučerima od sedam, pet i tri hiljade dinara koje mogu potrošiti u jednoj sportskoj radnji. Mališani su bili uzbuđeni i oduševljeni nagradama.

Dušan Oparčić iz kompanije Elicio kaže da je ovo samo jedan od gestova i akcija koji se sprovode kako bi doprineli razvoju lokalne zajednice u kojoj posluju.

Predsednik Skupštine Opštine Alibunar Aleksandar Siveri ističe značaj edukacije mladih putem ovakvih konkursa i poseta. Siveri je potvrdio da ovo može da bude jedan od načina da svi mi dobijemo vetar u leđa kako bismo sačuvali ono što nam je priroda dala.

Predsednik Aktiva direktora osnovnih škola u Opštini Alibunar Dušan Bogdanović pohvalio je svu decu jer su se potrudila i upotrebila maštu kako bi nacrtala ova “mala” umetničkih dela.

Iz Opštine Alibunar kažu da će dva, tri puta godišnje organizovati događaje poput ovog kako bi deci praktično pokazali sve blagodeti koje nam je priroda podarila i na koji način očuvati životnu sredinu.

(Pančevac/ RTV Pančevo)