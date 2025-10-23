Ne kupuj – udomi Strelištanca i Lepog Čedu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Strelištanca i Lepog Čedu.

Strelištanac

Traži se dom za ovog psa sa Strelišta koji se nalazi ispred zgrada i čuva dvorište između dve zgrade s još jednim psom.

Na tom mestu imaju hranu i vodu, premda ih pojedine komšije prosipaju.

On u sebi ima gene terijera i voli da laje na prolaznike i nepoznate, pa mu je baš potrebno da bude što pre udomljen.

Deo komšiluka se buni i ne želi ih tu, tako da su baš ugroženi od nehumanih i nesavesnih ljudi, ali i od predstojeće zime.

Kontakt telefon: 066/811-68-87.

Lepi Čeda

Ovaj lepotan pronađen je u Ulici Maksima Gorkog potpuno pogubljen i nenaviknut na okruženje.

Nije baš jasno da li je samo nekome šmugnuo ili je pravi uličarac, pa ukoliko se vlasnici ne jave, on traži novi dom.

Humani ljudi koji su ga pronašli nažalost ne mogu da ga zadrže.

Macan će biti besplatno kastriran, a sve druge informacije o njemu mogu se dobiti pozivom na telefon 064/47-55-695.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

