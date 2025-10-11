Ne kupuj – udomi Kotežance i Macu Miu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Kotežance i Macu Miu.

Kotežanci

Na Kotežu 2 se neposredno pred sam okot pojavila Miška, kako su je nazvali humani građani koji brinu o životinjama u ovom delu grada.

Nakon nekoliko dana je „nestala” i zavukla se u iskopanu rupu pod stepenikom nekog zapuštenog objekta.

Mesec dana samo je izvela svoju veliku porodicu od deset štenaca.

Potrebna je pomoć u udomljavanju štenaca ili njihovom privremenom zbrinjavanju, ako je neko u mogućnosti, kako ne bi nastradali na ulici.

Druge informacije mogu se dobiti na 062/134-76-39.

Maca Mia

Ovo malo čudo nazvano Mia je došlo na svet jednog kišnog septembarskog dana zajedno sa još četiri bate i seke i preživela je veoma izazovnu zimu i okruženje.

Došlo je proleće i sve njene bate i seke su bivali udomljeni jedno po jedno, a Mia je ostala sama.

Grupa komšija koja se brine o macama iz kraja ju je redovno hranila, stavljala zaštitu i odvela na sterilizaciju.

Mia se sada oporavlja nakon povrede koju je zadobila na ulici.

Jednostavno nije imala sreće, iako poseduje sav šarm, energiju i nežnost koja će svakom ulepšati svakodnevnicu, a treba samo okrenuti broj telefona 063/670-824.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

