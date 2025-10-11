Ne kupuj – udomi Kotežance i Macu Miu

U Južnom Banatu ima obolelih od korone
17:00
11.10.2025
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Kotežance i Macu Miu.
Kotežanci
Na Kotežu 2 se neposredno pred sam okot pojavila Miška, kako su je nazvali humani građani koji brinu o životinjama u ovom delu grada.
Nakon nekoliko dana je „nestala” i zavukla se u iskopanu rupu pod stepenikom nekog zapuštenog objekta.
Mesec dana samo je izvela svoju veliku porodicu od deset štenaca.
Potrebna je pomoć u udomljavanju štenaca ili njihovom privremenom zbrinjavanju, ako je neko u mogućnosti, kako ne bi nastradali na ulici.
Druge informacije mogu se dobiti na 062/134-76-39.
Maca Mia
Ovo malo čudo nazvano Mia je došlo na svet jednog kišnog septembarskog dana zajedno sa još četiri bate i seke i preživela je veoma izazovnu zimu i okruženje.
Došlo je proleće i sve njene bate i seke su bivali udomljeni jedno po jedno, a Mia je ostala sama.
Grupa komšija koja se brine o macama iz kraja ju je redovno hranila, stavljala zaštitu i odvela na sterilizaciju.
Mia se sada oporavlja nakon povrede koju je zadobila na ulici.
Jednostavno nije imala sreće, iako poseduje sav šarm, energiju i nežnost koja će svakom ulepšati svakodnevnicu, a treba samo okrenuti broj telefona 063/670-824.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
