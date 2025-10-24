Prva nagrada za slikara Milovana Panića

Delo pod nazivom „Dobro jutro Kazimire M” Pančevca Milovana Panića proglašeno za najbolju sliku Oktobarskom salonu u Kovinu

U međunarodnoj konkurenciji, na 39. Oktobarskom likovnom salonu u Kovinu, za najboljeg slikara proglašen je Milovan Panić. Umetnički savet, koji su činili profesroka Mirjana Šimunovački Šunjevarić, likovni umetnik Miroljub Filipović Filimir i profesor dr Nikola Šuica, pančevačkom slikaru nagradu je dodelio za rad „Dobro jutro Kazimire M”,

Za najbolju skulpturu ovaj put proglašen je rad Zorana Vasiljkovića, u kategoriji crteža i grafike Marijana Rakićević a među alternativni likovnim medijima nagrada je pripala Nemanji Živkoviću.

Najboljim izložbama tokom sezona 2024-2025 (između dva oktobarska likovna salona) proglašene su retrospektivne izložbe vajara Stanimira Pavlovića na kraju 2024. i multimedijalnog umetnika Miroljuba Filipovića Filimira u 2025.

Izložba, koja je otvorena 1. oktobra, može se pogledati do kraja oktobra.

(Pančevac / N. S.)

U Narodnom muzeju otvorena izložba Deliblatski pesak