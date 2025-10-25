Sa Zelene pijace: Kako prepoznati pravi ajvar?

„Pravi” ajvar, od pečenih paprika, na pančevačkoj pijaci je od 1.000 do 1.200 dinara, u sopstvenoj režiji može i za 400

Crvena mesnata na kutiju 100, bolja 120, šilja 200, na biranje od 150 do 200, šilja za 300, „slatka” paradajzerica, kako napisaše Leskovčani na pančevačkoj pijaci, na džakče 250, somborke na gajbu 300, babure 160, kilo ljutih raznih fela – okruglastih, majušnih, šiljatijih, žutih, crvenih, zelenih, narandžastih – od 400 do 600… Sve je to njeno veličanstvo paprika – najzahvalnija naša povrtnica od koje se za zimnicu svašta može spraviti. I od mesnatih i od tankih – kao marinirane ili pečene, nepečene, pržene, barene, peglane, peckane, cepkane, puckane, presovane, čorbadžijske, slatke, kisele, slatkokisele, slatkoljuge, ljutkaste, ljute, do bola ljute, i u turšiji, i u paradajz sosu, i sa grožđem, šargarepom, medom, senfom, pavlakom, punjene kupusom ili sirom, čak i fetom, uz obavezni biber i so, začinjene i belim lukom, mirođijom, origanom, bosiljkom, ruzmarinom… Ali ipak, kralj je samo ajvar, a ipak malo manje traženi brat i pinđur, pa i malidžano.

Dorađeni ajvar iz marketa

Da se po ajvaru prepoznajemo, svedoči i to šo je onaj leskovački na sajtu „Taste Atlas”, u konkurenciji 104 proizvoda, ponovo proglašen za najbolji konzervirani prilog na svetu. U opisu stoji da je reč o namazu ili konzerviranom prilogu koji se proizvodi isključivo od lokalnih sorti crvene paprike iz Leskovca, kao što je na primer kurtovska kapija ili palanačko čudo, uz dodatak možda i ljutih. Moraju se peći na otvorenom plamenu, zatim se gule, čiste od semena, seckaju ili melju, cede i prže polako. Dodaju se začini i ulje. I to je to. Jednostavno na prvi pogled. Ali traje, a pored dobrih paprika traži i strpljenje i iskustvo u odnosu ulja i suve mase i dodavanja začina.

– Lakše mi je da ga kupim na pijaci. Ne štedim para da to bude onaj pravi, od pečene paprike. Da sama napravim svoj ajvar, trebao bi mi ceo vikend. A radim šest dana i želim da bar nedelju provedem s decom – priča nam Mladenka.

Za priču bile su raspoložene i dve gazdarice na tezgama. Kod penzionerke Dragane Milutinović, na jednoj od kamenih tezgi, pravi ajvar, od pečenih paprika, košta 1.200 dinara.

– Ne, nisam sa sela. Sa Strelišta sam, ali samo od penzije ne mogu da živim. Moram da radim ovaj dodatni posao. Jedva sam odvojila nedelju dana da odem u banju, a operisana sam već tri-četiri puta. Dala sam zato gas da završim ajvar jer puno je to posla. Pravi je samo od pečenih paprika. Onaj od barenih se jadničak žuti. Mada i on može da biti ukusan. Prošle godine sam čak spremila nekoliko takvih teglica za porodicu. Ali tek njega moraš da pogodiš, da ne prebariš papriku, da je zatim dobro iscediš i da znaš kako da je začiniš. Ali nije isti. Mnogi ovde na pijaci kupcima tvrde da je njihov ajvar od pečenih paprika, mada neki dorađuju čak i ajvar iz marketa – samo ga malo proprže i dodaju nešto svog ajvara – otkriva nam Dragana, koja svakog dana, osim ponedeljkom, stoji na pančevačkoj pijaci.

Ne brine da će celu zimnicu prodati – kako ajvar, tako i ljutiku, ili salatu od paprika sa senfom, ili onu od barenih paprika… Ona od peckanih posebno se traži. Pravi se tako što se paprika samo malo proprži na šporetu da bi pustila ukus, skoro ostaje sirova i ne guli se, a onda se dodaju začini i beli luk. Kuvani paradajz Dragana ceni 400, a mleveni 350 dinara, ren u manjoj tegli 400, u većoj 600.

U cenu uračunat i kapacitet stomaka

A da zimnica dobro ide, svedoči i ponuda kod Slađe Pešić. Cene se nisu menjale.

– Ajvar je kao i prošle godine – 1.000 dinara. Podrazumeva se da je pravi – samo od pečene paprike. Znam da bi ovaj samo od paprike trebalo da bude i nešto skuplji nego pinđur, ali moje stalne mušterije već su navikle na ovu cenu. Sve je poskupelo, ali su paprike ipak ove sezone jeftinije – objašnjava Slađa, koja sve više širi ponudu, pa je pored tezgi 136 i 137 zauzela i onu prekoputa.

A da je uvek bitno poverenje, svedoči nam stalna mušterija Željko dok kupuje dve tegle ajvara.

– Pravi je, nema greške. I ne pitam. Najbolji je. Idi pogledaj koliko je u radnji onaj malo bolji, iako nije ni blizu ovog – odgovara mi kada sam ga upitala da li mu ovaj ajvar ipak nije skup.

I stvarno, u radnji oni markirani su skuplji nego prošle godine – pola kile ljutog je i 700 dinara, neljutog 600. A kome je bitno da se proizvod koji kupuju samo zove ajvar, mogu da prođu za 350 grama i za 260 dinara.

– Ako nemam para da kupim stvarno ajvar, neću ni da ga jedem. To ti je kao kada ti neko tvrdi da je soja ista kao meso ili da biljni sir ima isti ukus kao i onaj od mleka. To su priče za malu decu. Bolje da jedem manje, a kvalitetnije – ubedljiva je Mladenka.

Kod Slađe pored ajvara idu i lovačka salata i ljutenica, koja košta 800 dinara. A da je oktobar već dobrano prošao, svedoči i to da se već prodaje i kiseli kupus, u listovima i ribanac, po 250 dinara za kilo. Kila turšije je 500 – u kantici od pet kila ona klasična gde su pomešani paprika, zeleni paradajz, karfiol i šargarepa košta tako 2.500. A može i samo paradajz i karfiol ili seckana od paprike, paradajza i šargarepe u tegli ili manjoj kantici i za 400. Barene paprike u kantici su 400, kao i one punjene kupusom. Ren u maloj teglici povoljno – 300, u većoj 500. I prošle i ove godine posebno je popularna kisela salata od ljute paprike s grožđem u tegli za 700 dinara…

Domaćini i domaćice koji ne bi da troše vreme, ili ga i nemaju jer rade od jutra do sutra, neka se onda preračunaju, u skladu s kapacitetima familije.

– Moja dva sina sa su u razvoju. Imaju 16 i 17 godina, pa kad ja zajedno s njima počnem da mažem ajvar, tegla nestane za jedan ručak. Možda pretekne do sutra. I po meni se vidi da dobro jedem – šali se na svoj račun debeljuškasti Vlada.

Dodaje da ima sreću što mu majka još sama pravi ajvar. A ko bi da ga sprema kod kuće, neka požuri. Paprike ipak polako nestaju s pijace, ali zato stiže kupus.

Hit – rendana slatka bundeva Jesen se prepoznaje i po opojnom mirisu bundeva, žutih, narandžastih, posebno onih slatkih. A ništa slađe i mirisnije ni od pite od te muskatne bundeve iliti tikve, kako ko u kojem kraju voli. Ali ništa teže ni od guljenja tvrde kore, a zatim rendanja. Zato su sve češće na pijaci i u Pančevu u ponudi i gotove izrendane, na mašini, pod konac. Kila košta uglavnom 200 dinara. Ali i da na pijaci ima akcija, svedoči cena kod Slađe – 150 dinara. Za slatku pitu dovoljno – uz još malo šećera, kore koje se mogu naći i za 160 dinara, i pride nešto struje.

