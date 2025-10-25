Ljubitelji pisane reči dele lepe vesti – danas je zvanično otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga na Beogradskom sajmu, s tim što je svečano otvaranje zakazano istoga dana od 18 sati u Hali 2 Beogradskog sajma.

Istoričar Čedomir Antić otvoriće, uz kiparskog književnika Kirjakosa Haralambidisa ovogodišnji 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga, saopštio je organizator manifestacije – Beogradski sajam.

Međunarodni beogradski sajam knjiga, 68. po redu održava se od 25. oktobra do 2. novembra. Književna manifestacija od najvećeg ugleda u regionu organizuje se pod sloganom „Tvoja nova priča“ u halama 1, 1a, 2a i 4 Beogradskog sajma.

Na Sajmu knjiga učestvuje 414 direktnih izlagača iz zemlje i inostranstva, saopšteno je iz Beogradskog sajma,

Beogradski sajam knjiga, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji i regionu. a kao i svake godine, očekuju se hiljade posetilaca, brojna izdavačka izdanja, promocije, razgovori sa autorima i programi koji spajaju ljubitelje književnosti svih generacija.

Ovaj tradicionalni kulturni događaj svake godine okuplja na desetine hiljada posetilaca, izdavača i autora iz zemlje i regiona.

Posebno mesto u programu zauzima humanitarna akcija koja će biti organizovana 1. novembra – tog dana svi posetioci moći će da uđu besplatno, ako na ulazu donesu dve knjige koje žele da poklone. Akcija se sprovodi pod sloganom „Jedan posetilac – dve knjige – jedna ulaznica“, a prikupljene knjige Beogradski sajam će donirati bibliotekama u ruralnim područjima Srbije – više o tome čitajte OVDE.

Organizatori ističu da će ovogodišnji Beogradski sajam knjiga ponuditi bogat program promocija, razgovora s autorima, književnih večeri i predstavljanja novih izdanja domaćih i stranih izdavača.

S obzirom na veliki interes, posetiocima se preporučuje da ulaznice kupe ranije i da isplaniraju dolazak u jutarnjim ili ranim popodnevnim satima, kako bi izbegli gužve.

