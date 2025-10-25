U službi prirode Debeljače: Danas sređeni jablani

Meštani Debeljače danas prepodne , kako kažu, sredili su jablane.

„Svako je izdvojio svoje malo vreme, i zajedno smo, sa puno ljubavi, sredili naše jablane za ovu godinu — kao i svake godine. Hvala svima koji su došli, koji su pomogli, uneli osmeh i dobru energiju. Sve smo uradili srcem, zajedničkom snagom i trudom. Na kraju akcije, kad smo završili, stao je pored puta automobil „Vaš potrčko“— i piće nam je poslao naš dragi Žolti Sabo“, naveli su članovi Fejsbuk stranice U službi prirode Debeljače i dodali: .

Hvala mu najlepše na pažnji i lepom gestu!

Hvala svima za divan dan — volimo vas sve!

Neka svuda bude sunce, drveće, cveće i dobri ljudi.

I da uvek vidimo samo ono dobro u ljudima.

(Pančevac)