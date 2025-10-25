Debitantski gol Kuljanina: Železničar protiv Čukaričkog 1:0

Fudbaleri Železničara pobedili su Čukarički u utakmici 13. kola Mozzart Bet Super lige Srbije, koja se igrala na stadionu SRC Mladost u Pančevu, rezultatom 1:0. Strelac jedinog gola bio je Aleksa Kuljanin u 14. minutu.

Od starta je meč bio otvoren na obe strane. Ekipe su izašle na teren da se nadigravaju, pa smo praktično od prvog minuta videli i konkretne prilike.

Železničar je do vođstva mogao u uvodnih nekoliko trenutaka, kada je malo nedostajalo da Kvaku Karikari iskoristi nesmotrenost golmana Kaličanina. Ipak, lopta je posle njegovog klizećeg starta završila malo pored stative.

Urbrzo je napadač iz Gane ponovo zapretio. Ovoga puta je tukao glavom posle centaršuta Alekse Kuljanina, a Kaličanin je kranjim naporom spasao svoj gol.

Kuljaninu se u toj situaciji nije dalo da upiše treću asistenciju u debitantskoj sezoni u Superligi. Međutim, vrlo brzo je imao razloga za još veće slavlje – debitantski pogodak!

Igrao se 14. minut, Stefan Pirgić je odlično uposlio brzonogog krilnog fudbalera, koji je na levoj strani terena utekao defanzivi protivnika i preciznim udarecem od dalje stative zatresao mrežu za vođstvo Železničara.

Nekoliko momenata kasnije gosti su zapretili preko kapitena Docića. Izbio je sam pred golmana Popovića i šutirao snažno, ali je iskusni čuvar mreže odbranio njegov pokušaj.

Slična igra viđena je i od starta drugog poluvremena, s tim što su sada nešto konkretnije napali gosti s namerom da nadoknade zaostatak.

U toj nameri, ipak, nisu uspeli. Odbrana Železničara je ostala netaknuta, a najveće zasluge za to idu fantastičnom golmanu Popoviću.

Posle nekoliko polu-prilika Čukaričkog, od kojih je vredna pomena jedino ona iz uvodne faze poluvremena, kada je Tomović pogodio spoljni deo mreže, gosti su najveću šansu propustili u finišu utakmice.

Tada je na scenu stupio Popović i maestralnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Time i važna tri boda za Železničar.

Železničar u sledećem kolu gostuje Novom Pazaru, a u međuvremenu ga očekuje put u Ivanjicu na megdan Javoru u šesnaestini finala Kupa Srbije.

(Pančevac)