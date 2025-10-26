Derbi 7. kola Arkus lige u Šapcu: Metaloplastika Elixir – Dinamo Pančevo 36:43

Metaloplastika Elixir je večeras poražena na domaćem terenu od ekipe Dinamo Pančevo rezultatom 36:43.

Igralo se brzo, ritam je bio žestok tokom cele utakmice. Na prvi pogodak čekali smo gotovo dva minuta, kada je Leo Feješ doveo naš tim u vođstvo, a onda su se za 60 sekundi mreže zatresle tri puta. Pokušavali su domaći da pariraju raspoloženom timu iz Pančeva, ali jednostavno – nije moglo. Veljko Čabrilo, Leo Feješ i Ilija Bogdanović bili su nerešiva enigma za svoje čuvare, sjajan je bio i golman Nikola Ćirović, a onda kada je bilo baš teško u prvi plan iskakali su neumorni borac Boško Stanisavljević, kao i krila Đorđe Rančić i Uroš Kolundžić. Marko Tasić je vodio pravi rat u odbrani sa sjajnim igračima Metaloplastike, ali veliku podršku imao je i od Strahinje Ilića i ostalih saigrača. Važnu rolu odigrao je i iskusni Luka Mitrović, čovek koji je ostavio velikog traga u Metaloplastici, a to se videlo i pre početka utakmice kada su brojni Šapčani želeli da ga pozdrave.

Igrao je Dinamo kao najprecizniji švajcarski sat, ali je finiš prvog poluvremena pripao domaćinu, jer je uspeo da napravi seriju od 6:1, pa je na odmor Metaloplastika otišla sa samo minus jedan – 20:21.

Drugo poluvreme donelo je još jaču dominaciju Dinama.

Dinamo je igrao u sastavu: Nikola Ćirović (jedan gol), Nikola Bekić, Boško Stanisavljević (osam), Ilija Bogdanović (devet), Marko Perović, Uroš Perić, Marko Tasić, Veljko Čabrilo (šest), Predrag Mijatović, Strahinja Ilić, Luka Mitrović (dva), Nikola Arsić, Đorđe Rančić (pet), Leo Feješ (sedam), Uroš Kolundžić (tri gola) i Nenad Čavić.

(Pančevac/S.L.)