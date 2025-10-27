U Gradskom odboru SNS obeležena slava Sveta Petka

Odbor Srpske napredne stranke u Pančevu svečano je obeležio krsnu slavu Svetu Petku, ističući značaj zajedništva i tradicije. Nakon rezanja slavskog kolača, ovogodišnji kum Predrag Stojadonov predao je kumstvo za sledeću godinu Bobanu Đurđevu.

Pravoslavni vernici slave Prepodobnu mati Paraskevu, u narodu poznatiju kao Svetu Petku, a ova svetiteljka je ujedno i slava Srpske napredne stranke. U duhu tradicije i zajedništva, članovi, simpatizeri i brojni gosti, koje su domaćini srdačno dočekali, okupili su se uz predstavnike grada i ugledne članove stranke. Svečani čin rezanja slavskog kolača naglasio je važnost zajedništva, vrednosti i solidarnosti.

Treba da se ugledamo na majku Paraskevu, da svojim životom pokažemo i mi da smo zaista oni koji jesu deca Božija, oni koji slede put Hristov koji je put istine i života, a to je svakako mati Paraskeva sa svojim životom pokazala još za svoga života, odlazeći u Jordansku pustinju, odrekla se svih blagodata i darova koja joj pružao život i svoj život posvetila svome gospodu. Tako i mi, sledujući majku Paraskevu treba da svoj život upravljamo ka gospodu, i onda ćemo svakako učiniti ono najbolje za sve. Neka je srećno, da dugo slavite u blagu i veselju, da se okupljate oko svoga patrona, oko majke Paraskeve koja je divna ugodnica božija.

Kum slave, Predrag Stojadinov, uputio je čestitke svim građanima koji slave Svetu Petku, kao i partijskim kolegama, i istakao značaj ovog praznika za Srpsku naprednu stranku.

Sveta Petka je poznata u srpskom narodu kao zaštitnica žena, dece, siromašnih i boleskih. Jedan od osnovnih postulate SNS je briga o ovim kategorijama. U ovim teškim vremenima kako je rekao otac Radoslav, naša brogan treba da bude još izraženija, da bude još više ljubavi i da jednostavno naša smirenost, ljubav i uzdržanost budu tolika da molitve svetiteljke prema spasitelju budu još blagotvornije. Neka nam je ovaj dan svima blagosloven i srećan i neka nam svima donese miri i radost i neka nam je srećna slava.

Nakon svečane ceremonije, Predrag Stojadinov predao je kumstvo za iduću godinu Bobanu Đurđevu.

I