Koković uoči meča sa Javorom: Idemo u Ivanjicu da se nadigravamo

Posle važne prvenstvene pobede nad Čukaričkim, fudbaleri Železničara iz Pančeva okreću se obavezama u Kupu Srbije.

U utorak od 13.30 časova ih očekuje zahtevno gostovanje Javoru u Ivanjici, u meču šesnaestine finala, gde će pokušati da nastave pozitivan ritam i izbore plasman u narednu rundu.

Trener Radomir Koković svestan je težine zadatka, ali ističe da njegov tim putuje sa jasnim ciljem – da pruži dobru igru i pokuša da dođe do pobede.

– Očekuje nas prvo kolo Kupa Srbije. Idemo u Ivanjicu, igramo protiv ekipe koja u poslednje vreme beleži dosta dobre rezultate. Međutim, to je ekipa koja od samog starta prvenstva izgleda jako dobro, igra kvalitetno i, po mom mišljenju, bilo je samo pitanje vremena kada će te dobre igre valorizovati kroz bodove. Fizički su ekstremno dominantni, jedna od atletski najspremnijih ekipa u našoj ligi i svakako jako težak protivnik za nas, pogotovo na domaćem terenu – istakao je Koković.

Iako nije poznato u kom sastavu će Javor igrati, strateg Pančevaca ne želi da se bavi domaćim timom, već isključivo razmišlja samo o svom.

– Ne znamo u kom će sastavu Javor izaći, ali se svakako pripremamo kao da igraju u najjačem sastavu. Pretpostavljamo da se mehanizam igre, njihova struktura i principi neće puno menjati, bez obzira na kadar. Odlazimo dole sa ciljem da se nadigravamo i pokušamo da prođemo u sledeću rundu Kupa.

Atmosfera u timu Železničara je dobra, a raspoloženje je dodatno popravila pobeda nad Čukaričkim.

-U ovom delu prvenstva svaka je važna. Atmosfera je dobra. Imamo par kadrovskih problema – neće svi putovati u Ivanjicu, što zbog povreda, što zbog preterane potrošnje i umora. Ali svakako, ko god dobije šansu sutra u Ivanjici, biće na maksimumu, daće sto posto i boriće se za svoje mesto u timu u narednim kolima.

Zanimljivo je da će se ista dva rivala uskoro ponovo sastati i u Superligi, što, prema Kokovićevim rečima, može imati i svoje prednosti i mane.

– Značiće u smislu da ćemo se kroz samu utakmicu, iz najbližeg mogućeg kadra, uveriti u neke stvari – da vidimo kakva im je energija, struktura igre, kultura igre i slično. To su svakako pozitivne stvari. Negativne su što će i oni nas tako da analiziraju. Ali mislim da to neće napraviti veliku razliku. U svakom slučaju, mi se fokusiramo na prvu sledeću utakmicu, a to je kup – zaključio je Koković.