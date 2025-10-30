32. Vršačka pozorišna jesen: Od klasike ka budućnosti

Međunarodni festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“, 32. po redu, svečano je otvoren u Vršcu, pred punom salom Narodnog pozorišta „Sterija“. Ovogodišnje izdanje festivala klasike, čiji je slogan „Od klasike ka budućnosti“, u okviru svečane ceremonije, besedom je otvorio dr Trajan Kačina, član Gradskog veća resorno zadužen za kulturu.

„Velika je čast i zadovoljstvo što večeras, ovde u našem Vršcu, gradu bogate istorije, kulture i stvaralaštva, zajedno otvaramo još jedno izdanje Međunarodnog festivala klasike „Vršačka pozorišna jesen“. Pozorište je oduvek bilo mnogo više od scene i reflektora. Za Vrščane, pozorište je sastavni deo života naše zajednice, a ovaj festival, koji daje snažan otkucaj kulturnog srca Vršca, predstavlja krunu umetničkih i pozorišnih dešavanja u gradu pod bregom i kulom. Festival je prilika da uživamo u vrhunskim predstavama domaćih i stranih pozorišta, ali i prostor susreta publike i umetnika, tradicije i savremenosti, emocije i misli. Iskreno zahvaljujemo svima koji iz godine u godinu doprinose da ovaj događaj bude prepoznat i cenjen, učesnicima, organizatorima, a najviše vama, cenjenoj i vernoj publici. „Vršačka pozorišna jesen“ je festival koji raste zajedno sa gradom, a Grad Vršac ponosno podržava kulturu i ulaže u sva svoja kulturna dešavanja, naročito ona koja nas čine gradom koji je prepoznatlj upravo po kulturi. Uživajte u pozorištu i večeri koja nas čeka. Sa ponosom i radošću, u ime grada Vršca, proglašavam Međunarodni festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“ svečano otvorenim“, rekao je dr Kačina.

(Pančevac/EVršac)