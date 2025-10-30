Šekularac novo pojačanje Železničara: Osetio sam da je ovo pravo mesto za moj razvoj

Železničar iz Pančeva nastavlja da gradi ambiciozan tim — novi član plavo-belih od danas je talentovani ofanzivac Kristijan Šekularac (2003), rođen u Londonu, sa bogatim iskustvom iz omladinskih selekcija Švajcarske i klubova poput Juventusa i Fulama.

Mladi fudbaler potpisao je ugovor do juna 2028. godine i u Pančevu ga vide kao naslednika Jovana Milosavljevića, koji u januaru prelazi u švedski Malme.

Šekularac dolazi iz poznate fudbalske porodice i ističe da ga radost igre vodi od detinjstva.

– U Švajcarskoj sam razvio kreativnost, u Juventusu taktičku disciplinu, a u Fulamu fizičku snagu i pobednički mentalitet. Oduvek sam sanjao o odlučujućim golovima i timskim pobedama – rekao je Šekularac.

Odluku da dođe u Pančevo doneo je posle razgovora sa čelnicima kluba.

– Direktor Bojan Šaranov, skaut Aleksandar Dubačkić i trener su me uverili u planove i viziju kluba. Osetio sam energiju i želju da napredujem uz takvu sredinu. Železničar mi je i prilika da se povežem sa svojim srpskim korenima.

Iako iza sebe ima iskustvo iz Švajcarske, Italije, Engleske i Mađarske, kaže da mu svaka promena znači novo učenje.

– Fehervar mi je bio važna škola, naučio sam koliko je mentalna snaga ključna.

Šekularac ne krije ponos zbog prezimena koje nosi:

– Otac i deda su mi pričali o Šekiju. To ime je čast i dodatna motivacija, nikada teret.

Igrao je za omladinske selekcije Švajcarske, ali ostavlja otvorene opcije po pitanju reprezentativne budućnosti:

– Fokusiran sam na Železničar i želim da pružim maksimum.

O Superligi ima visoko mišljenje:

– Liga je jaka i puna talenta, utakmice su dinamične i borbene. Radujem se izazovu.

Za kraj, Šekularac šalje poruku navijačima:

– Jedva čekam da zaigram pred vama, da dam sve od sebe i da zajedno slavimo pobede – rekao je Šekularac.

