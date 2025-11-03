Od danas počinju radovi u Sterijinoj ulici

Gradska menadžerka je s ponosom istakla da će ova ulica dobiti potpuno novi izgled i da je mnogi neće ni prepoznati.

Od danas, još jedna od najprometnijih saobraćajnica u gradu, Sterijina ulica biće zatvorena a saobraćaj, a povod je njena rekonstrukcija. Novac za ove radove obezbeđen je iz budžeta grada Pančeva i AP Vojvodine, odnosno Uprave za kapitalna ulaganja.

Uprkos svim izazovima koji su bili pred gradskom vlašću i uprkos veštački izazvanoj krizi koja je zadesila Srbiju, Pančevo nije stalo nijednog trenutka, a njegov razvoj je i te kako primetan. U poslednjih pet godina rehabilitovano je i rekonstruisano 203 saobraćanica, odnosno čak 103 kilometra puta i asfalta kako u gradu tako i u selima.

Ova ulica će se raditi fazno, kako bi se omogućilo neometano funcionisanje saobraćaja u ovom delu Pančeva.

Kako je rekla Maja Vitman četiri kapitalne investicije su poverene našem gradu za period 2025-2026. To su pored Sterijine ulice rekonstrukcija Ulice Branka Radičevića u centru, dogradnja tribina na SRC „Mladost“ i najvažnija izgradnja magistralne vodovodne mreže Kačarevo – Banatsko Novo Selo. Ukupna vrednost ovih investicija je oko 800 miliona dinara.

(Pančevac)

VITMAN: Zablistaće prometna Sterijina ulica