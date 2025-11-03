Grad Vršac: Posle 30. novembra prestaje plaćanje samodoprinosa

Skupština opštine Vršac je 1995. godine donela Odluku o uvođenju samodoprinosa za izgradnju kanalizacije u Vršcu, objavljenu u „Službenom listu Opštine Vršac“, broj 5/95. Ovom odlukom utvrđeno je da se samodoprinos naplaćuje od 1. decembra 1995. godine do konačne izgradnje kanalizacije, a najduže do 30. novembra 2025. godine.

Na sednici održanoj 30. oktobra 2025. godine, Skupština Grada Vršca donela je Autentično tumačenje navedene odredbe, kako bi se sprečile eventualne uplate i knjiženja nakon isteka roka važenja samodoprinosa i obezbedilo jedinstveno postupanje svih nadležnih poslodavaca.

Prema ovom tumačenju, obaveza obračuna i uplate samodoprinosa završava se zaključno sa 30. novembrom 2025. godine. Svi izveštaji i obračuni treba da obuhvate samo uplate izvršene najkasnije do tog datuma, bez obzira na period na koji se odnose.

Nakon 30. novembra 2025. godine više ne postoji pravni osnov za naplatu ili evidentiranje prihoda po ovom osnovu, pa se sve eventualne uplate izvršene nakon tog datuma ne mogu knjižiti kao prihod od samodoprinosa.

Grad Vršac podseća sve poslodavce i nadležne subjekte da svoje obaveze izmire najkasnije do 30. novembra 2025. godine, čime se i formalno završava sprovođenje Odluke koja je bila na snazi punih trideset godina.

Autentično tumačenje biće objavljeno u „Službenom listu Grada Vršca“.

(EVršac)