Vladimir Š. pušten iz pritvora da se brani sa slobode

Vladimir Š. pušten je danas iz pritvora da se brani sa slobode.

Podsetimi, policija je raqnije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo donela rešenje o zadržavanju do 48 sati Vladimira Š.

Ranije danas je sudija usvojila žalbu advokata Vladimira Š. na prvo rešenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rešenje.

Vladimir Š. je bio u Urgentnom centru nakon što se u policijskoj stanici požalio da se ne oseća dobro.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u predmetu.

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Vladimira Š. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine, u popodnevnim i večernjim satima, na Trgu Nikole Pašića, u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Srbije, pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa koji se održavao u Pionirskom parku, kao i na policijske službenike i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

Navodi se i da je ”tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vređao policijske službenike”.

(Pančevac/RTS)