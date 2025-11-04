Evo gde treba postaviti ruter u stanu da Wi-fi ima najjači signal

Korisnici kablovskog i optičkog interneta često se žale na slab Wi-Fi signal. Iako imaju brz paket, u praksi se dešava da brzina značajno opadne kada se testira bežično povezivanje. Na to može da utiče i mesto gde je postavljen ruter.

Prvi problem može biti u podešavanjima mreže ili rutera. Ali, ako je tu sve kako treba a Wi-Fi i dalje slabo radi, tehničari koji rade na postavljanju interneta, kaži da postoji više potencijalnih problema: od starog modema koji ne podržava visoke brzine, preko lošeg položaja rutera u stanu, pa sve do uređaja koji ometaju signal.

Gde postaviti ruter da Wi-Fi bude najjači

Ruter bi trebalo postaviti u centralni deo stana ili kuće, a ne u ćošak ili pored spoljnog zida. Kada je uređaj u uglu ili iza vrata, deo signala odlazi „napolje“, pa neke prostorije ostaju bez dobrog dometa, piše Blic.

Ne držite ruter na podu niti sakriven iza nameštaja. Najbolje je da stoji na polici, stolu ili da bude zakačen na zid. Wi-Fi signal se širi pretežno horizontalno, pa će uređaj postavljen malo više pokrivati prostor ravnomernije.

Debeli zidovi, metalne površine i predmeti koji sadrže vodu (npr. akvarijumi) mogu znatno oslabiti signal. Takođe, mikrovalna pećnica radi na sličnim frekvencijama kao Wi-Fi, pa može izazvati prekide i smetnje.

Saveti za različite prostore

U manjim prostorima naročito je važno da ruter ne bude tik uz spoljni zid. Ako utičnice nisu na idealnom mestu, razmislite o produžetku LAN kabla do boljeg položaja ili o ugradnji mesh sistema sa više čvorova.

Najbolje rešenje je postaviti ruter na srednjem spratu ili bliže plafonu donjeg sprata. Tako signal ravnomerno pokriva i prostorije iznad i ispod, bez „mrtvih tačaka“ u potkrovlju ili prizemlju.

(Bizportal)