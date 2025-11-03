In memoriam: Preminuo dramaturg i teatrolog Radomir Putnik

Dramaturg i teatrolog Radomir Putnik (1946-2025) danas je preminuo, objavilo je Narodno pozorište „Sterija“ iz Vršca, na svojoj fejsbuk strani.

„Njegovo ime će trajno ostati upisano u istoriju vršačkog i srpskog teatra. Bio je znameniti Vrščanin, istinski posvećenik umetnosti, koji je širio dobar glas o pozorišnom životu svog grada i nesebično doprinosio njegovom kulturnom razvoju“, navedeno je iz „Sterije“.

Putnik je radio od 1974. godine u Televiziji Beograd je kao dramaturg, od 1978. je bio urednik u Dramskoj redakciji, a do 1983. je bio urednik u Redakciji igranog programa do 1993. kao i od 1997. godine.

Pored toga što je bio direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu od 1993. do 1997. godine, Putnik je od 1999. do avgusta 2001. bio je glavni i odgovorni urednik Umetničkog programa Radio-televizije Srbije, a od 2001. do jula 2003. bio je na mestu urednika Kulturno-umetničkog programa RTS-TVB.

Putnik je objavio više knjiga poezije, proze, teatroloških i dramaturških ogleda, a napisao je i petnaestak drama prikazivanih u profesionalnim pozorištima i na televiziji, poput serije „Kraj dinastije Obrenović“ (2005).

Iz „Sterije“ su podsetili da su prve Putnikove drame bile postavljene u njhovom pozorištu, kao i da je bio među osnivačima festivala „Vršačka pozorišna jesen“ i njegov prvi selektor.

(Pančevac/Dnevnik)