Ne propustite Dabrovski mesec: Večeras iz Srbije moći će da se vidi nebeski fenomen

Ljubitelje nebeskih pojava ove nedelje očekuje pravi spektakl jer će se u sredu na nebu pojaviti supermesec, poznat i kao Dabrovski Mesec koji će biti najbliži i najsjajniji pun Mesec u 2025. godini, piše Euronews.

Pojam supermesec označava trenutak kada se pun Mesec poklopi sa tačkom u svojoj orbiti koja je najbliža Zemlji, takozvanim perigejem. Budući da Mesečeva orbita nije savršeno kružna već blago eliptična, naš prirodni satelit ponekad nam je bliži, a ponekad udaljeniji. Najdalja tačka od Zemlje naziva se apogej.

Kada se pun mesec i perigej poravnaju, dobijamo supermesec. Prema podacima NASA-e, tada Mesec može izgledati i do 14 odsto veći i 30 odsto sjajniji nego kada je u najudaljenijoj tački. Zanimljivo je da je izraz supermesec prvi upotrebio astrolog Ričard Nol 1979. godine.

Supermesec će biti vidljiv u sredu, 6. novembra, u 14.20 po srednjoevropskom vremenu. Iako će se moći posmatrati i noć pre i noć posle, najbolji trenutak za uživanje u ovom prizoru biće u sredu uveče, neposredno nakon zalaska sunca.

Za posmatranje nije potrebna nikakva posebna oprema – dovoljno je vedro nebo i nesmetan pogled ka horizontu.

– Razliku u veličini Meseca golim okom može biti teško primetiti. Ona je najvidljivija tek kada se uporede fotografije ili posmatranja u različitim periodima – objasnila je Šenon Šmol, direktorka planetarijuma Abrams na Državnom univerzitetu Mičigen.

Veća blizina Meseca znači i nešto jaču gravitacionu silu, što može izazvati blago više plime. Ipak, prema rečima astronoma Lorensa Vasermana iz opservatorije Louel, taj efekat nije dovoljno izražen da bi bio primetan u većini priobalnih područja.

Ako propustite ovaj nebeski spektakl u sredu, nema razloga za brigu – sledeći, a ujedno i poslednji supermesec u 2025. godini, pojaviće se 6. decembra.

