Čuvena Mira Banjac proslavlja 96. rođendan

Velikanka novosadskog, jugoslovenskog i srpskog glumišta rođena je na današnji dan 1929. godine, u Erdeviku.

Igrala je veliki broj uloga tokom svoje višedecenijske karijere.

Posebno se mogu istaći one sa početka osamdesetih godina prošlog veka, kada je igrala u nizu ostvarenja koja su stekla kultni status.

Tako neke od noseći ili sporednih uloga igra u seriji „Vruć vetar“, „Sjećaš li se Doli Bel?“, „Varljivo leto ’68“, „Balkanski špijun“, dok uz Zorana Radmilovića glumi u seriji „Priče iz radionice“ i legendarnoj predstavi „Radovan III“.

Pamte se i njene uloge filmovima „Ljepota poroka“, „Majstori, majstori“, „Vukovar, jedna priča“…

Dobitnica je najznačajnijih profesionalnih nagrada na ovim prostorima, a tu su i gradska, pokrajinska i republička priznanja. O njoj je napisano nekoliko knjiga.

Kuriozitet je i da je novosadska poslastičarnica „Vremeplov“ jednu svoju tortu nazvala po Miri Banjac.

(021)