Ne kupuj – udomi Čokoa i Biberčeta

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Čokoa i Biberčeta.

Čoko

Ova ženka jazavičara čokoladne boje, stara oko godinu i po, traži svoj dom za zauvek.

Ona je veoma mazna i mirna, a trenutno se nalazi u jednom selu gde su nedavno meštani bacali otrov i sasvim sigurno je da tamo nije bezbedna.

Čoko je sterilisana i biće vakcinisana na zarazne bolesti, a sve drugo može se saznati na kontakt telefon 062/370-393.

Biberče

Udomljava se crna ženkica stara mesec i po dana.

Ona i brat, koji je u međuvremenu udomljen, ostavljeni su ispred veterinarske ordinacije.

Biberčica je veoma mazna i naviknuta na ljude, a sada je očišćena od unutrašnjih i spoljašnjih parazita i spremna za novi dom.

Kontakt telefon je 064/861-222-9.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

