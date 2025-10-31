Ne kupuj – udomi Lea i Cicu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Lea i Cicu.

Leo

Ovaj umiljati lepotan je mešanac star oko tri i po godine, koji će biti srednjeg rasta.

Leo je veran i poslušan prijatelj, veoma je veseo, voli igru, maženje i šetnje.

Vakcinisan je, zdrav i spreman da pronađe svoj zauvek dom.

Druželjubiv je, ali malo rezervisan prema mužjacima, a navikao je na stan, ne obavlja nuždu unutra i nije probirljiv s hranom.

Leo zna osnovne komande: daje šapu, sedi, lako se prilagođava novim situacijama, a sve drugo o njemu može se saznati pozivom na telefon 060/500-90-37.

Cica

Ova cica mica stara oko četiri godine sterilisana je i redovno čišćena od parazita.

Potpuno je naviknuta na život u stanu i voli sigurnost, mir i ljudsku blizinu.

Velika je maza i ume da ulepša dan samo jednim pogledom.

Druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 069/214-32-71.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi Strelištanca i Lepog Čedu

Ne kupuj – udomi Kotežance i Macu Miu