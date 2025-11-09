Detaljan cenovnik suhomesnatih proizvoda za slavsku trpezu

Kako je počela sezona slava, domaće mesare i proizvođači suhomesnatih proizvoda beleže pojačano interesovanje kupaca. Police pijaca i specijalizovanih radnji prepune su kulena, kobasica, pršute i slanine, dok se mnogi građani odlučuju da zalihe nabave na vreme, u strahu da bi pred same praznike cene mogle dodatno porasti.

Kupci se najčešće dvoume između domaćih proizvoda iz manjih pogona ili porodičnih radionica, koje prave slaninu i suhomesnate proizvode, i onih industrijskih, koji su dostupni u većim marketima. Domaći proizvođači ističu kvalitet mesa, tradicionalan način sušenja i prirodne začine kao glavne adute, dok proizvodi iz marketa privlače nižom cenom i većom dostupnošću.

Kupovina na veliko se isplati

Analiza troškova pokazuje da se kupovina domaćih suhomesnatih proizvoda u većim količinama često više isplati, jer se radi o kvalitetnijem i dugotrajnijem proizvodu koji zadržava ukus i teksturu i nakon dužeg čuvanja. Iako su početna ulaganja nešto veća, razlika u kvalitetu i autentičnosti ukusa obično opravdava cenu.

S druge strane, marketi nude praktičnost, standardizovan kvalitet i akcijske ponude, što ih čini pogodnim rešenjem za one koji traže brzu kupovinu i ujednačen ukus. Međutim, kod industrijskih proizvoda često se koristi više aditiva i kraći proces sušenja, što utiče na aromu i teksturu.

Ljubitelji pravih domaćih proizvoda na oglasima na društvenim mrežama i na sajtovima mogu da naiđu na široku ponudu ukusnih specijaliteta maltene u svim gradovima u Srbiji.

Cene se razlikuju od Beograda do na primer Leskovca, ali dugogodišnji kupci tvrde da je kupovina isplativa, naročito u ovom periodu pre zime i slava.

Svinjska mast od 250 dinara

Građani koji preferiraju pripremu jela na svinjskoj masti kod domaćih malih prodavaca mogu da je pazare već od 250 dinara po kilogramu, dok je u trgovinama od 300 pa naviše. Cena domaćih čvaraka je slična kao na pijaci i iznosi od 1.600 do 2.400 dinara, dok je južnjački specijalitet sprža od 1.500 dinara pa naviše.

Detaljan cenovnik suhomesnatih proizvoda:

– domaća slanina od mangulice 200 grama – 630 dinara

– kobasica od divljači 300 grama – 1.290 dinara

– budimska kobasica – 2.350

– domaća bela slanina – 1.700

– čajna kobasica 200 grama – 470

– domaća mesnata slanina – 2.500

– njeguški pršut – 3.600

– domaći kulen u šivenom crevu – 2.100

– domaći hrskavi čvarci – 1.650

– domaća suva slanina – 1.450

– kobasica – 920

– dimljena kobasica – 800

– dimljena slanina – 1.100

– dimljena vešalica – 1.400

(Pančevac/Bizportal)