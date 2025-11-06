Dan inžinjerije svečano obeležen u kasarni „Aerodrom“

Na svečanoj ceremoniji, najistaknutijim pripadnicima 333. inžinjerijskog bataljona iz Pančeva uručena su priznanja za izuzetne rezultate.

U pančevačkoj kasarni “Aerodrom” svečano je obeležen Dan inžinjerije, roda koji već 160 godina predstavlja stub tehničke snage i oslonac jedinicama i građanima.

Tradicija inžinjerijskog roda počela je 6. novembra 1865. godine, kada su pioniri i graditelji plutajućih mostova izdvojeni iz artiljerije, čime je postavljen temelj za razvoj ove specijalizovane grane Vojske Srbije, prenosi RTV Pančevo.

U kasarni „Aerodrom“ u Pančevu, Vojska Srbije svečano je obeležila Dan roda inžinjerije 6. novembar, praznik svih pripadnika inžinjerijskih jedinica. Svečanost je otvorena obraćanjem potpukovnika Đorđa Marića, komandanta 333. inžinjerijskog bataljona, u prisustvu vojnih i civilnih zvanica.

Na svečanoj ceremoniji, najistaknutijim pripadnicima 333. inžinjerijskog bataljona iz Pančeva uručena su priznanja za izuzetne rezultate. Ovaj rod vojske specijalizovan je za izgradnju, uklanjanje prepreka, protivminsku zaštitu i tehničku podršku trupama i civilima, rekao je Miloš Ristić – major, zamenik komadanta 333. Ižinjeskog bataljona

Obeležavanje Dana inžinjerije bila je prilika da se istaknu odlični rezultati u obuci, opremanju i modernizaciji jedinica, kao i njihova predanost u pružanju pomoći građanima Republike Srbije – posebno tokom vanrednih situacija, ističe Saša Stojanović – zastavnik 1.klase

Stručnost ovog vojnog roda dolazi do izražaja u najzahtevnijim uslovima – bilo da grade mostove, obezbeđuju komunikaciju ili učestvuju u spasilačkim akcijama tokom prirodnih nepogoda. Dan inžinjerije nije samo podsećanje na tradiciju – to je priznanje ljudima koji svakodnevno grade, povezuju i štite.

(Pančevac/RTV Pančevo)