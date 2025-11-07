Najbolji specijalac MUP-a preuzeo SAJ: Evo ko je novi komandant elitne jedinice policije

Rešenjem direktora policije, pukovnik policije Igor Žmirić postavljen je danas na dužnost komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, saopšteno je iz MUP-a.

Rešenjem direktora policije, pukovnik policije Igor Žmirić postavljen je za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kratka biografija

Žmirić je rođen u Somboru, u porodici sa dugom policijskom tradicijom. Njegov deda nekada je bio načelnik somborske policije. Kao tinejdžer je zavoleo padobranstvo, što ga je odvelo u redove tadašnje Vojske Jugoslavije, a zatim i u 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, prošao je stroge selekcione provere i postao pripadnik novoformirane Žandarmerije, a potom i Protivterorističke jedinice (PTJ).

U PTJ-u se istakao kao jedan od najboljih pripadnika, zbog čega je 2004. godine odlikovan zlatnikom „Jakov Nenadović“ kao najbolji specijalac MUP-a. Godine 2024. odlikovan je i ordenom zvezde „Jakova Nenadovića“.

Rad u MUP-u

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. godine, uspešno je prošao selekciju za ulazak u Specijalnu antiterorističku jedinicu. Godine 2019. postavljen je za pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, gde je bio zadužen za organizaciju i unapređenje sistema bezbednosne zaštite.

U periodu od 2021. do 2023. godine radio je kao savetnik komandanta Žandarmerije, da bi se potom vratio na raniju poziciju pomoćnika komandanta u Jedinici za obezbeđenje.

Žmirić je učestvovao u programima obuke i razmene iskustava sa najelitnijim specijalnim jedinicama sveta, uključujući ruske, američke i francuske antiterorističke jedinice. Završio je i prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedini FBI trening centar u Evropi.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač kluba „Grifon“ i direktor padobranske reprezentacije Srbije.

(Pančevac)