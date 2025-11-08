Svečanom akademijom proslavljen Dan grada

U prepunoj sali Kulturnog centra danas je obeležen Dan grada Pančeva. Među zvanicama bili su ljudi iz sfera političkog, privrednog i kulturnog života našeg grada.

Svečana akademija započeta je kratkim dokumentarnim filmom o razvoju Pančeva u poslednjih 13 godina. Nakon toga govor je održao gradonačelnik Aleksandar Stevanović koji je rekao da se Pančevo kontinuirano razvija u svakom pogledu, kao i da će tako biti i ubuduće.

– Dame i gospodo, drage moje sugrađanke i dragi sugrađani dobrodošli! Srećan vam Dan grada Pančeva i srećna slava posvećena Svetom Dimitriju Solunskom, Mitrovdan! Danas sa ponosom proslavljamo 8. novembar, dan kada se sećamo oslobođenja Pančeva 1918. godine, dana kada su prvi srpski vojnici, predvođeni kapetanom Petrom Aračićem, zakoračili na pančevačko tlo i doneli slobodu našem gradu. Trenutak koji je označio kraj jednog teškog razdoblja i početak novog vremena za Pančevo i ceo Banat – rekao je na početku gradonačelnik.

Stevanović je kazao da se sećamo svih onih koji su svojom hrabrošću i žrtvom omogućili da danas živimo u slobodi, u gradu koji se razvija i napreduje, a da nas njihov podvig obavezuje da i mi, u našem vremenu, nastavimo da razvijamo, unapređujemo i čuvamo Pančevo kao grad dostojan njihove žrtve. Dodao je:

– Danas, više od jednog veka kasnije, naš grad je simbol rada, sloge i zajedništva. Danas je Pančevo grad koji ima snagu, viziju i ljude. Sva preduzeća i institucije u Pančevu, od javno komunalnih, preko ustanova kulture, obrazovanja i zdravstva, do sportskih klubova i brojnih privrednih subjekata, čine jednu celinu koja omogućava da Pančevo funkcioniše kao živ, moderan i uspešan grad. Svaki od tih sistema, svaki čovek u njima, predstavlja deo velike slagalice koja drži naš grad snažnim i stabilnim, čineći sistem koji svakoga dana radi da bi ovaj grad funkcionisao najbolje što može. Svi su oni deo snažne mreže koja Pančevo čini gradom budućnosti. I zato želim da zahvalim svima koji su utkali svoj rad, znanje i ljubav u razvoj Pančeva. Hvala vam što pokazujete da se ljubav prema gradu meri delima, a ne rečima.

Gradonačelnik je obraćanje završio porukama „Živelo Pančevo!” i „Živela Srbija!”.

Najsvečaniji momenat svake godine je dodeljivanje plaketa laureatima Novembarske nagrade, najprestižnijeg gradskog priznanja, a dobitnicima su ih uručili predsednik Skupštine grada Tigran Kiš i gradonačelnik Stevanović.

Tokom 2025, kao i zahvaljujući kontinuiranom radu, prema oceni trinaestočlanog žirija posebno su se istakli u sferi prosvete OŠ „4. oktobar” iz Glogonja, za uspehe u oblasti zdravstva Zavod za javno zdravlje Pančevo, za veliko požrtvovanje u sportu bokser Zvonimir Simijonović i za socijalni rad pukovnik Zoran Kandić i devedesetčetvorogodišnja Danica Petrović. Dopraćeni su do bine i ispraćeni sa nje glasnim aplauzom.

U prigodnom programu učestvovala su deca iz hora „Vokal kids” i učenice srednje Baletske škole „Dimitrije Parlić” iz našeg grada.

(Pančevac / S. T.)

