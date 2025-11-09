Fudbaleri Železničara pobedili Javor

Fudbaleri Železničara pobedili su danas na svom terenu u Pančevu Javor 2:0, u 15. kolu Super lige Srbije.Strelci za Železničar bili su Nemanja Vidojević u 14. i Nikola Jovanović u 27. minutu.

Železničar se od starta nametnuo na terenu i preuzeo inicijativu kroz posed lopte, dok su se gosti oslanjali uglavnom na kontra-napade.

Posle nekoliko pokušaja pred golom Vasiljevića, domaći tim je do prednosti došao u 14. minutu. Silvester Džasper je iz kornera ubacio loptu u peterac, gde se najbolje snašao visoki štoper Nemanja Vidojević i prvencem obeležio povratak u startnu postavu.

Nekoliko trenutaka kasnije Javor je zapretio u kontri preko Tanka, koji je pobegao Jusifu i šutirao u spoljni deo mreže iskosa sa leve strane.

Železničar je blizu pogotka bio u 25. minutu, kada je projektil Stefana Pirgića sa 20 metara sjajnom intervencijom zaustavio Vasiljević.

Ipak, čuvar mreže Javora bio je nemoćan samo dva minuta kasnije. Posle odbijene lopte, na udarac se namestio Nikola Jovanović i sa nekih dvadesetak metara pogodio malu mrežu.

Ispostavilo se da je tada postavljen i konačan rezultat, iako je do kraja utakmice ostalo još više od sat vremena.

U drugom delu igre, Ivanjičani su ozbiljnije napali i većim delom se igralo na polovini Železničara. Nekoliko puta je Javor zapretio, ali je Zoran Popović ostao nesavladan.

Zanimljiva je bila situacija sredinom drugog poluvremena, kada je sudija dosudio penal u korist gostujućeg sastava zbog igranja rukom Branislava Kneževića u šesnaestercu.

Ipak, posle signalizacije iz VAR sobe, pogledao je snimak situacije potom promenio odluku.

Železničar je peti sa 22 boda, a Javor je na devetom mestu sa 17 poena.

U narednom kolu, Železničar će gostovati Partizanu, dok će Javor u Ivanjici dočekati Crvenu zvezdu.

(Pančevac/FK Železničar)