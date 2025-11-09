Slavko Stanišić osvojio zlato u Parizu

Evo ko je osvojio medalje za DžK Dinamo u Boru i Bečeju

Za Džudo klub Dinamo iz Pančeva, četvrtak i subota i nedelja protekli su u znaku velikih uspeha. Prvo je Slavko Stanišić osvojio zlato na prvenstvu sveta u Parizu i tako postao novi šampion sveta u kategoriji +100kg i tako ponovio uspeh od prošle godine i odbranio titulu.

U subotu na međunarodnom džudo turniru Srećno 2025. u Boru, gde je učestvovalo 330 takmičara iz 6 zemalja, Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa 5 takmičara i osvojene su 4 medalje,

1.Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg, zlatnu medalju

2.Staša Simanić ,mlađe devojčice do 56kg, srebrnu medalju

3.Lena Ivanović, starije poletarke do 34 kg, bronzanu medalju

4.Luka Pantelić, stariji poletarci do 46 kg, bronzanu medalju.

Danas je na međunarodnom džudo turniru Trofej Bečeja Svetislav Nikolić 2025, Džudo klub Dinamo nastupio sa 7 takmičara i osvojene su 4 medalje, 1 zlato i 3 srebra, kao i 2 peta mesta.

1.Staša Simanić, mlađe devojčice do 56kg, zlatnu medalju

2. Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg, srebrnu medalju

3.Lena Ivanović, starije poletarke do 34 kg, srebrnu medalju

4.Marko Slavković, stariji poletarci do 46 kg, srebrnu medalju

(Pančevac)