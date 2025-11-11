Pančevo: Otvorena izložba mladih iz trideset država

PANČEVO – Dečja mašta, boje i tradicija iz celog sveta — sve to može da se vidi u Dečjem kulturnom centru Pančeva, gde je otvorena međunarodna izložba radova dece i mladih iz trideset država.

Izložba je deo programa obeležavanja Dana grada.

Šarene narodne nošnje, različiti običaji i predanja – kroz crtež i boju, deca su prikazala etno motive svoje zemlje. Zahvaljujući saradnji Dečjeg kulturnog centra Pančeva i umetničke organizacije iz Celja, nastala je izložba koja već godinama okuplja mlade umetnike iz celog sveta i povezuje ih kroz likovno stvaralaštvo.

„Konkurs je trajao 21 godinu, u to vreme je stiglo oko 130.000 radova iz 110 država, tako da je taj konkurs među 10 najvećih na svetu. Ovo je 312. izložba, a izlagano je u 36 država, sa svih kontinenata“, kaže Mihailo Lišanin, urednik revije „Likovni svet“ iz Celja.

Radovi mladih iz 30 država rađeni su na istu temu, a upravo ta zajednička nit čini izložbu posebnom — prikazuje raznovrsnost izraza i pogleda iz različitih kultura.

„Uglavnom su predstavljene nošnje, običaji, iz različitih država sveta. To je zajednička tačka gde se mi svi sastajemo, ali i po malo razlikujemo, sve one predivne specifičnosti koje svaka zemlja nosi sa sobom. Danas, u eri globalizacije, kada ceo svet postaje sličan, upravo je važno da svako gaji, neguje svoje osobenosti foklor, kulturu i tradiciju“, istakao je Emil Sfera, akademski slikar i likovni pedagog.

Izložba je otvorena u galeriji Dečjeg kulturnog centra Pančeva, a posetioci će je moći da pogledaju narednih mesec dana.

