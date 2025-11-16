Pazite da vam ne upropasti kućni budžet – koliko tačno košta grejanje na TA peć

Termo-akumulacione (TA) peći su i dalje čest izbor za grejanje u domaćinstvima širom Srbije – ali dobro razmislite kada ćete je dopunjavati.

Iako su energetski sistemi sve raznovrsniji, TA grejanje ostaje popularno zbog jednostavnosti upotrebe i mogućnosti korišćenja jeftinije električne energije tokom noći. Agencija za energetiku Srbije (AERS) objavila je procene troškova grejanja za predstojeću sezonu 2025/2026, na osnovu kojih je moguće sagledati stvarne izdatke domaćinstava koja koriste ovaj način grejanja.

Prema podacima Agencije za energetiku Srbije za predstojeću sezonu 2025/2026. godinu, troškovi grejanja na električnu energiju porasli su za oko 25 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Prema procenama, za grejanje prosečno izolovanog stana površine 60 kvadrata na 20 stepeni, u periodu od 16 sati dnevno tokom 180 dana grejne sezone, potrebno je oko 9.000 kilovat-sati (kWh) energije, piše B92.

Ovo odgovara prosečnoj potrošnji od 150 kWh po kvadratnom metru, što se uzima kao standardna referenca za stambene objekte u Srbiji sa srednjom termičkom izolacijom. U hladnijim danima, mnogi građani uključuju peć tokom dana u pokušaju da dogreju prostor, ne sluteći koliko skupo ih to može koštati.

Domaćinstva koja koriste isključivo TA peći i pune ih isključivo noću, kada važi jeftinija tarifa, mogu da očekuju godišnje troškove grejanja u visini od oko 102.700 dinara.

Međutim, situacija se značajno menja ukoliko se TA peć dopunjava i tokom dana. Dopunjavanje peći samo dva sata dnevno u skupljoj dnevnoj tarifi drastično menja računicu: troškovi rastu za oko 40 odsto, čime ukupni godišnji iznos dostiže čak 142.000 dinara.

Podsetimo, od 1. oktobra domaćinstva u Srbiji plaćaju struju skuplje u proseku za 6,6 odsto, što znači da je prosečan račun uvećan za oko 228 dinara. Takođe, granica za ulazak u crvenu zonu potrošnje spušta se sa 1.600 na 1.200 kilovat-sati mesečno zbog čega građani koji koriste TA peći, kotlove i klima uređaje za grejanje moraju da paze kako ne bi prešli ovu granicu.

Najniže troškove energije za grejanje, imaće domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 6.430 dinara po m3) i ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65% će koštati 53 hiljade dinara.

Značajno veće troškove, 87,5 hiljada dinara, će imati domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 9.000 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti. U odnosu na prethodnu grejnu sezonu, cene ogrevnog drveta su veće do 2%, navode iz AERS-a.

Nešto niži troškovi od 76.000 dinara će biti za domaćinstva koja koriste pelet.

Troškovi grejanja korišćenjem prirodnog gasa ove grejne sezone su isti kao i prethodne, iznose 59.500 dinara što je za samo 6.500 dinara skuplje od najpovoljnijeg grejanja korišćenjem drveta.

Troškovi grejanja na ugalj će iznositi 77.700 dinara i ostali su na nivou troškova iz prethodne godine. Domaćinstva koja koriste propan butan gas moraju izdvojiti oko 172.000 dinara što je za oko 4% više nego prethodne godine.

Domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje moraju izdvojiti preko 250.000 dinara za električnu energiju i to je prema trenutnim cenama najskuplji vid grejanja o ovoj grejnoj sezoni.

