Vojvođanska tradicija: Festival dečijeg folklora u Crepaji

U organizaciji KUD ,,Sveti Sava” i OŠ ,,Sava Žebeljan” a pod sloganom ,,Čuvajmo tradiciju, igru i običaje” Crepaja će po 11. put biti domaćin Festivala ,,Vojvođanska tradicija” koji svake godine okuplja najmlađe članove Kulturno umetničkih društava iz različitih krajeva naše zemlje.

Ove godine, KUD ,,Sveti Sava” ugostiće decu iz Novog Sada, Vilova, Kovilja, Novih Banovaca, Mošorina i Žablja. Učesnike ove tradicionalne manifestacije posvećene negovanju i očuvanju tradicije čine članovi Kulturno-umetničkih društava nižih i viših razreda, deca do 14 godina, a kako organizatori navode, cilj je da se svake godine ugoste deca iz drugih mesta kako bi se sačuvala tradicija, narodna igra i pesma, kao i da se razmeni iskustvo i očuva drugarstvo među decom.

Pored domaćina, članova KUD-a ,,Sveti Sava” koji broji preko 130 članova, očekuje se oko 280 učesnika. Festival će se održati u subotu 15. novembra sa početkom u 16 časova u velikoj sali OŠ Sava Žebeljan. Organizatori pozivaju sve ljubitelje tradicije, igre i običaja da uveličaju ovu manifestaciju svojim prisustvom i uživaju u folklornim nastupima najmlađih. Ulaz je besplatan.

(Pančevac/RTVKovačica)