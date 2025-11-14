Novo saopštenje EPS-a o računima za struju i pravu na popust

Broj korisnika portala “EPS Uvid u račun“ premašio je milion, dok elektronski račun koristi više od 375.000 građana, saopštila je danas Elektroprivreda Srbije, ističući da sve veći broj kupaca prepoznaje prednosti digitalnih servisa.

Miljana Maksimović iz Barajeva instalirala je aplikaciju i postala milioniti korisnik ovog savremenog servisa.

– Aplikaciju EPS Uvid u račun instalirala sam kako ne bih čekala da poštar donese račun – rekla je Maksimovićeva i dodala: – Mogu da vidim koliko sam struje potrošila u određenom mesecu, kako u višoj, tako i u nižoj tarifi. Sve imam na jednom mestu, na telefonu. Na aplikaciji ima mnogo korisnih i zanimljivih podataka.

Ona je navela i da je želela da doprinese očuvanju životne sredine, kao i da nikada nije volela da ide na šaltere.

– Preko aplikacije opredelila sam se da isključivo dobijam elektronski račun za struju. Platim ga do dvadesetog u mesecu i dobijam popust od sedam odsto, što nije mali procenat – rekla je Maksimovićeva.

U saopštenju EPS-a je navedeno da je prvi korak za ostvarivanje popusta od sedam odsto izbor elektronske dostave računa. To kupci mogu da učine putem portala i aplikacije “EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs.

(Pančevac)