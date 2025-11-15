Da li je turšija zdrava: Nije lek, ali pozitivno utiče na varenje

Nije lek, ali pozitivno utiče na sistem za varenje. Često se govori o tome da li omiljeni dodaci jelima tokom zime turšija i kiseli kupus možda imaju i neke benefite u ishrani. Turšija je zdrava zbog fermentacije. Jača crevnu floru, podstiče da nam imunitet bude jači, bogata je probioticima, vitaminima, ali o čemu sve treba voditi računa?

Profesorka dr Svetlana Stanišić za Euronews Srbija kaže da turšija jeste zdrava, ali ističe nekoliko stvari.

„Zavisi da li je pravite kod kuće, pa pripremate sa slanim rastvorom, zato što, kao što znamo, može i da se kupi. Kada se kupi, onda sadrži i sirće, sadrži i konzervans. Dakle, slani rastvor, samo so i voda, 30 grama soli u litri vode dodate i onda potpuno potopite povrće. Tako možete da pravite i kiseli kupus, ali možete da ukiselite i neke druge salate. I prednost toga jeste što se razvijaju određeni probiotski sojevi“, rekla je ona.

Kako kaže, so sprečava razvoj patogenih mikroorganizama, omogućava razvoj dobrih bakterija.

„Svakako i te salate utiču pozitivno na crevnu floru, zato što obezbeđuju probiotike, odnosno vlakna. Tako da, to je odlično za crevnu floru. Međutim, situacija je drugačija kada, na primer, kupite kiseli kupus koji je pasterizovan ili kada kupite turšiju ili bilo koji drugi proizvod kisele krastavce koji su napravljeni samo pomoću sirćeta i vode. Tu često ima i konzervansa, to je pasterizovano. Onda, u tom smislu, tu ne sadrži probiotske sojeve. E sad, ono čemu se obično nadaju ljudi, jeste uticaj na šećer u krvi. Taj uticaj je, moram da kažem, mali relativno. Znači, ako pojedete dva, tri krastavca uz doručak, a uz to ste jeli, ne znam, beli hleb ili krompir, to će imati neki mali uticaj na sniženje šećera u krvi, ali to nije zamena za terapiju, niti je to efikasno kod ljudi koji imaju problem sa gojaznošću ili regulacijom šećera. To se reguliše šećer tako što, zapravo, usporava varenje, odnosno usporava pražnjenje želuca i utiče na enzime koji oslobađaju šećer u krvi i takođe, u nekoj meri, izaziva mučninu, verovali ili ne“, rekla je ona.

Na pitanje da li turšija može da se pokvari ako se stavi samo so i voda, Stanišić objašnjava da na određenoj temperaturi, ne bi trebalo.

„Ne bi trebalo to povrće da viri iz te vode, jer u tom slučaju može doći do razvoja gljivica. Dakle, treba da bude potpuno potopljeno i to bi trebalo da obezbedi, zapravo, razvoj tih probiotskih sojeva, a istovremeno da spreči patogene. Ono na što ljudi treba da obrate pažnju, jeste da sve ove vrste salate imaju dosta soli, tako da ako ima problem sa visokim pritiskom, treba da ograniče unos. Takođe, na primer, svi ti kiseli krastavci ili uopšte sirće mogu da pogoršaju situaciju kod ljudi koji imaju gorušicu. Tako da, ako patite od toga, podrazumeva se manji obroci, nemojte se prejedati, nemojte posle posezati za sodom bikarbonom, to nije najbolji način nego jednostavno bolje ograničiti unos hrane, dakle da obroci budu u umerenim količinama“, rekla je ona.

