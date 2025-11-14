Mesec ulazi u Vagu: Evo kojim znakovima neće prijati

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi oko tri dana, ulazi u Vagu 15. novembra, gde će doneti zanimljive mogućnosti za Vage, Vodolije i Blizance.

Mesec u Vagi donosi potrebu za skladom, lepotom i mirom. Ljudi postaju osetljiviji na odnose, žele da izbegnu sukobe i teže da pronađu ravnotežu između sebe i drugih.

Emocije se izražavaju kroz saradnju i pažnju prema partneru. Ovo je vreme kada je važno kako se osećamo u društvu i koliko harmonije ima u našim vezama. Mnogi osećaju veću potrebu za ljubavlju, pažnjom i razumevanjem.

Ipak, unutrašnja neodlučnost može da bude pojačana, jer Mesec u Vagi često tera da se previše razmišlja o tome šta je ispravno, a šta ne, umesto da se jednostavno oseti.

Zato je važno ne žrtvovati unutrašnji mir zarad spoljašnjeg balansa. Upravo zato će mnogi znakovi doneti odluku koja je dugo bila na čekanju.

Mesec u Vagi neće prijati Jarčevima, Rakovima i Ovnovima.

(Una)