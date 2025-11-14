Ne kupuj – udomi Lepotane i Njuškiće

Mesec ulazi u Vagu: Evo kojim znakovima neće prijati
20:00
14.11.2025
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Lepotane i Njuškiće.
Lepotani
Majka ovih preslatkih njuškica se okotila u jednom naselju u kom, nažalost, ovi štenci smetaju.
Bilo ih je deset u leglu, a samo nekoliko njih je udomljeno.
Vakcinisani su i hitno traže dom kako bi se spasli od nehumanog okruženja i okrutnih ljudi.
Sve drugo može se saznati na kontakt telefon 064/193-96-45.
Trio Njuškići
Neki nečovek ostavio je na milost i nemilost ulice ove male štence, ali ih je humana sugrađanka pronašla i privremeno sklonila sa ulice, iako ne može da ih zadrži pošto već ima mnogo svojih ljubimaca.
Nalaze se u Pančevu, ali je moguć prevoz do udomitelja ako pronađu svoje ljude za ceo život.
Sve drugo može se saznati pozivom na telefon 063/163-11-40.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
