U ponedeljak u pančevačkom Muzeju: Šta se do sada nije znalo o Pupinu?

Da li smo znali kada se oženio Mihajlo Pupin i ko je bila njegova supruga? Šta nam otkriva do sada nepoznati izvod iz matične knjige venčanih slavnog naučnika? Reč je o dragocenom novootkrivenom istorijskom artefaktu, koji smo dobili zahvaljujući još jednom vrednom istraživanju Nikole Vlajića, etnologa koji je godinama radio u Zavodu za zaštitu spomenika kulture a sada je zaposlen kao kustos u Narodnom muzeju Pančevu.

Predavanje pod nazivom „Ženidba Mihajla Idvorskog Pupina”, koje će Vlajić održati u ponedeljak, 17. novembra u 19 sati u Narodnom muzeju, biće prilika i za širu publiku da, i u vezi sa ovim dokumentom, sagleda koliko su Pupinovi lični odnosi, veze i koreni uticali na formiranje njegovog identiteta i na njegov rad. A u priči o ljubavi, porodici i tajnama jednog od najvećih srpskih naučnika, Vlajić će u prvom i drugom delu svog izlaganja, govoriti i o tekstovima drugih Pančevaca o Pupinu, kao i o Pupinovoj ćerki. Nema sumnje da će javnost i van Pančeva biti zainteresovana za nove činjenice iz Pupinovog života, ali i da je reč o vrlo značajnom naučnom otkriću koje je značajno i za dalja istraživanja života, ne samo velikog naučnika, nego i humaniste, publiciste i srpskog patriote.

Dobrodošli u Narodni muzej Pančevo, u ponedeljak u 19 časova. Ulaz je slobodan.

