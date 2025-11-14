Pao sportski avion kod Subotice, poginuo član posade

Jedna osoba je poginula, a druga je teško povređena kada je u blizini aerodroma „Bikovo“ pao sportski avion. Za sada nije poznato šta je uzrok udesa, prenosi RTS.

Prilikom sletanja na bikovački sportski aerodrom oko 17 časova, srušio se sportski avion sa dva člana posade, potvrđeno je RTS-u u Policijskoj upravi u Subotici.

Jedna osoba je poginula prilikom pada, dok je drugi putnik zadobio teške telesne povrede, kažu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Prema informacijama iz subotičke bolnice, povređeni član posade aviona je primljen je u tu zdravstvenu ustanovu sa višestrukim prelomima i nalazi se u teškom stanju.

Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.

(RTS)