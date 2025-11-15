Maši Dakić nagrada „Miloš Žutić”

Za žiri koji je odlučivao o nagradi „Miloš Žutić” nije bilo dileme – nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Udruženja dramskih umetnika Srbije za 2024. godinu pripala je Mariji Maši Dakić za rolu u predstavi „Prima Facie”. Žiri, koji su činili Anđelka Nikolić, Fedor Šili, Joakim Tasić i predsednik Bojan Žirović, bili su jednoglasni u tome da je Mašino maestralno tumačenje advokatice Tese Ensler, najpre predatorke prema žrtvama u procesima za seksualno nasilje koja potom i sama postaje žrtva, bez premca među svim glumačkim premijernim ostvarenjima u periodu od sredine 2023. do sredine 2024. godine.

Mašina maestralna igra, zahvaljujući glumačkom kvalitetu, ali nošena i strašću uverenja u misiju koju sa sobom nosi poruka ove monodrame, intrigirala je i potresala godinu dana ceo region. Rađena je po tekstu australijske advokatice Suzi Miler, na osnovu njenog ličnog iskustva. Režiju je radila Anja Suša, a ceo projekat je producirala sama Maša Dakić. Komad je u Srbiju stigao samo godinu dana posle premijere na Brodveju, a nalik principu na daskama ovog pozorišta, intenzivno, u kratkom roku, igran je i pozorišnim salama u Srbiji.

Dodela nagrade „Miloš Žutić” u Bitef teatru 26. novembra će za Mašu, koju Pančevkom zovemo jer je ovde rođena i odrasla, mada je sada Njujorčanka, biti sigurno dirljiv čin, jer stiže od najstrožih sudija, kolega glumaca. Deo nagrade čini i novčani iznos, ali za uspomenu će joj ostati plaketa s likom Miloša Žutića, rad akademskog vajara Zvonka Novakovića, kao i diploma na pergamentu, rad akademskog slikara i scenografa Geroslava Zarića. A za nas publiku najveća radost će biti što ćemo još jednom, pre dodele nagrada, moći da vidimo ovu predstavu.

(Pančevac / N. S.)

