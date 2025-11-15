Đedović Handanović: OFAK nije dozvolio NIS-u nastavak aktivnosti

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je na konferenciji za novinare da je teška poruka da nismo dobili ni dan da NIS može da nastavi da radi, a građani treba da shvate da je nemoguće da se za sedam dana promeni vlasništvo.

Dobijeno je odobrenje za preogvore o vlasništvu, ali ne i da NIS i rafinetija nastave da posluju, rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali su 11. novembra zahtev američkom OFAK-u (Kancelarija za kontrolu strane imovine) u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom.

U Palati Srbija u nedelju će biti odžana sednica Vlade na koju su pozvani svi direktori javnih preduzeća. Tema sednice će biti odgovor američkog OFAK-a na zahtev NIS-a.

Sjedinjene Američke Države su, nakon višemesečnog odlaganja, uvele sankcije NIS-u 9. oktobra, zbog većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji.

