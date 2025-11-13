Trener Anita Kirka: Uspeh mladih Glogonjki nije slučajnost

Ženska juniorska ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) iz Glogonja odbranila je titulu najboljih u Srbiji u svojoj kategoriji.

Naime, na ovogodišnjem državnom vatrogasnom prvenstvu tokom oktobra u Užicu mlade Glogonjke ostvarile su izvanredan rezultat, zauzevši prvo mesto u kvalifikacionom delu takmičenja, čime su obezbedile plasman na olimpijadu, koja će sledeće godine biti održana u Češkoj.

Prema rečima njihovog trenera Anite Kirke, pored kvalifikacionog dela, devojke su se takmičile i u kvizu znanja i veština i tu su takođe bile najbolje.

– Želim da napomenem da ovaj uspeh mladih Glogonjki nije slučajnost. Rezultat je još veći ako se zna da su devojke ove godine branile državno zlato koje su osvojile na državnom prvenstvu 2023. godine u Novom Sadu, nakon čega su prošle godine predstavljale Srbiju na olimpijadi u Italiji – navodi Anita Kirka.

Zbog svega navedeno vredi istaći da su devojke nastupale u sastavu: Tatjana Mitreski, Jana Jovanović, Helena Mitreski, Andrea Jovanović, Maša Šorgić, Isidora Dimitrijević, Kristina Arsovski, Lana Krstevski, Jana Spasić i Maša Milosavljević.

Pored Anite Kirke, trener ekipe bila je i Nikolina Dodić.

