18. Glogonjska jesen: Jeftin kupus i ukusna jela od tog povrća

Osamnaesta manifestacija pod nazivom Dani povrtara „Glogonjska jesen” održana je 2. novembra, na tamošnjoj pijaci, tačnije na platou ispred Crkve Svetog Petra i Pavla, kada je pored prodaje povrća i raznih drugih proizvoda, priređen bogat kulturno-umetnički program.

Po prelepom miholjskom novembarskom dana, brojni znatiželjnici su imali prilike da kupe kupus po popularnim cenama, kao i razne rukotvorine članica udruženja ena, među kojima i slane i slatke đakonije, zaključno sa špecijama iz kazana, kao što su „svadbarac“ ili sarma, a sve vreme štimung je pojačavao nastup domaćih folkloraša.

Kada je reč o samoj organizaciji, ove godine su glavni teret podneli i Mesna zajednica, Dom kulture i Udruženje žena „Glogonjke“, koje su priredile i etno-bazar.

Po tradiciji glavnu ulogu na tezgama imao je kupus, što jest specijaliteti od povrća, koji je istinski brend Glogonja.

Uporedo s tim teklo je i nekoliko nadmetanja, a najboljima je na kasnijem tradicionalnom druženju nagrade dodelila predsednica domaćeg udruženja žena Radmila Trajkovski.

Odluke o pobednicima donosio je tročlani žiri, koji je i ove godine predvodio nekadašnji pančevački novinar i autor emisije za poljoprivrednike „Je l’ rodilo“ Dragan Vujičić.

Tako je glogonjski povrtar Milan Mladenović imao je najtežu glavicu kupusa, od ravno šest kilograma, nešto lakše proizveli su Miloš Krstić (pet kilograma) Ivan Krstevski i Dragan Bitević po četiri kilograma.

Najbolju pitu od kupusa napravile su žene iz jabučkog udruženja „Ilinden“, izpred koliginica iz crepajskog iz udruženja Vidovdan, koje su kreirale i najlepši štand, dok ga je najmaštovitije uredila Milica Sekulić.

(Opširnije u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

Glogonjska jesen, manifestacija u slavu kupusa

GLOGONJSKA JESEN: „Kupusijada“ u nedelju, sve od zeljastog bilja