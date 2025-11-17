VJT Pančevo: Određeno zadržavanje vozaču osumnjičenom da je usmrtio pešaka ispred suda

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određeno je zadržavanje do 48 sati M.R. (45) iz Beograda, zbog sumnje da je danas oko 13 časova automobilom na pešačkom prelazu ispred suda udario S.J. (70), koji je od povreda preminuo. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni je priveden jer se tereti da je 17. novembra, oko 12.45 časova, u Pančevu, u Ulici Vojvode Radomira Putnika, upravljao putničkim automobilom marke „Kia“ i da nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred zgrade pravosudnih organa. Tom prilikom, kako se sumnja, udario je u pešaka S. J. (1955) iz Pančeva, koji je prelazio kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu, usled čega je nastupila smrt oštećenog.

Dežurni javni tužilac je, zajedno sa pripadnicima Policijske uprave Pančevo, obavio uviđaj na licu mesta, te naložio obdukciju beživotnog tela, uzimanje uzoraka krvi i urina od osumnjičenog, kao i saobraćajno-tehnički pregled vozila.

Osumnjičeni će biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.

(Pančevac)