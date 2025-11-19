Održan okrugli sto o učešću u programu Interreg IPA Rumunija – Srbija

U okviru prekograničnog programa Interreg IPA Rumunija – Srbija realizuje se projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu”.

Tim povodom u Domu zdravlja Pančevo održan je okrugli sto uz učešće predstavnika ove ustanove i kolega iz opštine Božović, Rumunija. Cilj projekata je povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga na terenu, posebno u kućnim uslovima, kako bi se obezbedila jednaka briga za osetljive grupe, prenosi RTV Pančevo.

Projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu” uspešno se realizuje uz podršku Evropske unije kroz program Interreg IPA Rumunija – Srbija. U Sali za sastanke Doma zdravlja Pančevo održan je okrugli sto sa timovima ove zdravstvene ustanove i kolega iz opštine Božovići u Rumuniji, rekla je dr Zorica Sokić – vd direktora Doma zdravlja Pančevo.

Na okruglom stolu održanom, kroz kratke prezentacije, predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta, uz razmenu mišljenja koja je takođe bila jedna od svrha susreta. Ocenjeno je i u kojoj meri su ostvareni planirani ciljevi saradnje. Kako je istakla doktorka Meri Kulić, načelnik službe za zdravstvenu zaštitu odraslih i koordinatorka programa, ovakvi sastanci doprinose boljem sagledavanju postignutog i daljem unapređenju zajedničkog rada.

IPA projekti prekogranične saradnje imaju značajnu ulogu za razmenu znanja i sticanju iskustva u realizaciji samih projektnih aktivnosti, kako je naveo doktor Vlad Viziteu, gost iz opštine Božović

Projekat se realizuje kroz akcije preventivnih pregleda, sa ciljem da se podigne svest stanovništva o uticaju štetnih faktora na zdravlje. Time se omogućava rano otkrivanje bolesti i sagledavanje zdravstvenog stanja pacijenata, kao i poboljšanje uslova lečenja, naročito za osetljive društvene grupe.

(RTV Pančevo)